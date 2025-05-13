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Dünya

Trump yönetiminden Harvard Üniversitesi'ne 450 milyon dolarlık ek kesinti

ABD'de Trump yönetimi, daha önce 2,2 milyar dolarlık fon kesintisi yaptığı Harvard Üniversitesi'ne yönelik 450 milyon dolarlık yeni bir federal kesinti açıkladı.

Islam Doğru  | 13.05.2025 - Güncelleme : 13.05.2025
Trump yönetiminden Harvard Üniversitesi'ne 450 milyon dolarlık ek kesinti

New York

ABD'de Trump yönetimi, kampüslerde Filistin'e destek gösterilerine karşı yeterince harekete geçmediği gerekçesiyle daha önce 2,2 milyar dolarlık fon kesintisi yaptığı Harvard Üniversitesi'ne yönelik 450 milyon dolarlık yeni bir federal kesinti açıkladı.

Beyaz Saray tarafından oluşturulan "Antisemitizm ile Mücadele Görev Gücü", konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

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Açıklamada, Harvard Üniversitesi'nin "ayrımcılık için üreme alanı" haline geldiği savunularak, "Hükümet bünyesindeki sekiz federal kurum, Harvard'a daha önce iptal edilen 2,2 milyar dolar fona ek olarak yaklaşık 450 milyon dolarlık federal hibeyi sonlandıracağını duyuruyor." denildi.

Harvard Üniversitesi'nin, "kampüsünde yaygınlaşan ırk ayrımcılığı ve antisemitik tacizle mücadelede defalarca başarısız olduğu" iddia edilen açıklamada, Yahudi öğrencilerin yaygın hakaretlere, fiziksel saldırılara ve sindirmelere maruz kaldığı, Harvard yönetiminin ise buna tepki göstermediği öne sürüldü.

Açıklamada, "Harvard kampüsünde karanlık bir sorun var" denilerek, "Görev Gücü, Trump Yönetimi'nin Harvard'a sağlanan fonu kesme yönündeki çok sayıda kurumu kapsayan hamlesini tam olarak destekliyor." ifadesi paylaşıldı.

Harvard yönetiminden, Beyaz Saray'ın yeni fon kesintisi açıklamasına karşı ise henüz bir yanıt gelmedi.

Trump ile Harvard arasındaki anlaşmazlık

Federal hükümet, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteyi, başta Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti.

Bu süreçte, Trump yönetimi, Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ortaklığıyla "Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü"nü kurmuştu.

Trump yönetimi, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermiş, üniversite de federal hükümetin fonları dondurmasının hukuka aykırı olduğunu savunarak bu kararı engellemek üzere dava açmıştı.

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