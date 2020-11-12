Trump, yeni Savunma Bakanı Vekili'ne başdanışman atadı
ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, yeni Savunma Bakanı Vekili Christopher Miller'e başdanışman olarak emekli Albay Douglas Macgregor'u atadığı bildirildi.
Washington
Macgregor'un ataması henüz resmi olarak duyurulmadı ancak Amerikan medyasına konuşan ABD'li yetkililer, emekli albayın Trump'a yakın olmasından dolayı atandığını ileri sürdü.
Macgregor'un, aynı zamanda Orta Doğu'daki Amerikan askerlerinin çekilmesini tavsiye eden önemli bir analist olduğu ifade ediliyor.
Diğer taraftan, resmi olmayan verilere göre rakibi Demokrat Joe Biden'ın kazandığı seçim sonuçlarını kabul etmeyen Trump'ın, Pentagon'daki üst düzey sivil yetkililerinin büyük bir çoğunluğunu görevden alıp yerine kendisine yakın isimleri ataması dikkat çekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.