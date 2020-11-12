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Dünya

ABD'de Biden'ın Kovid-19 danışmanından salgını durdurmak için 'kapanma' tavsiyesi

ABD Başkanı seçilen Biden'ın Kovid-19 Danışma Kurulu Üyesi Dr. Michael Osterholm, Kovid-19 salgınının kontrol altına alınması için ülkenin 4-6 haftalığına kapanması ve bu süreçte insanlara maddi kayıpları için ödeme yapılması tavsiyesinde bulundu.

Mücahit Oktay   | 12.11.2020
ABD'de Biden'ın Kovid-19 danışmanından salgını durdurmak için 'kapanma' tavsiyesi

New York

ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın Kovid-19 Danışma Kurulu Üyesi Dr. Michael Osterholm, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kontrol altına alınması için ülkenin 4-6 haftalığına kapanması ve bu süreçte insanlara maddi kayıpları için ödeme yapılması tavsiyesinde bulundu.

Minnesota Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma ve Politika Merkezi Direktörü olarak görev yapan Osterholm, Yahoo Finance sitesine yaptığı açıklamada, ülkedeki iş yerlerini tamamen kapatıp, insanlara kayıp maaşları için 4 ila 6 hafta boyunca ödeme yapmanın, Kovid-19 salgınının kontrol altında tutulmasına ve ekonominin yoluna girmesine yardımcı olabileceğini söyledi.

''Dünya bir aşıyı beklerken ülke çapında bir kilitlenme, yeni vakaların ve hastaneye yatışların sayısını yönetilebilir seviyelere çekebilir.'' diyen Osterholm, hükümetin, bir kapanma sırasında bireylere ve yerel yönetimlere yapılacak maddi yardım paketini karşılayacak kadar borçlanabileceğini ifade etti.

Maske takmaktan ve sosyal mesafeden bıkanların sayısı arttıkça vakaların da arttığını belirten Osterholm, hafta başında yaptığı bir açıklamada ülkenin bir "Kovid cehennemine" doğru ilerlediğini söylemişti.



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