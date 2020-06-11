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Dünya

Trump ve Sisi telefonda Libya'yı görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, Libya'daki son gelişmeleri telefonda görüştü.

Dildar Baykan   | 11.06.2020
Trump ve Sisi telefonda Libya'yı görüştü

Washington DC

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere tarafından yapılan yazılı açıklamada, Trump ve Sisi'nin telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. 

"Trump, Sisi'nin geçen haftaki, Libya'daki çatışmalarda gerginliğin azaltılması ve siyasi uzlaşmanın sağlanması konusundaki çabalarını övdü." ifadesine yer verilen açıklamada, iki liderin Birleşmiş Milletler himayesindeki 5+5 ateşkes görüşmelerinin sürdürülmesi ve yabancı güçlerin Libya'yı terk etmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Trump'ın görüşmede, Mısır, Etiyopya ve Sudan arasında Hedasi Barajı konusunda "adil ve eşitlikçi" bir anlaşmaya ABD'nin ara buluculuk etme sözünü de yinelediği aktarıldı.

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