Euro
6.44
Dolar
5.82
BIST 100
108,786.10
Altın
1,462.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump ve Lavrov Beyaz Saray'da bir araya gelecek

ABD Başkanı Trump ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un, bugün Washington'da bir araya geleceği belirtildi.

Dildar Baykan   | 10.12.2019
Trump ve Lavrov Beyaz Saray'da bir araya gelecek

Vaşington

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, bugün Washington'da bir araya geleceği belirtildi.

ABD basınının üst düzey yetkililerine dayandırdığı haberlerine göre, Trump ve Lavrov bugün Beyaz Saray'da bir araya gelecek.

Lavrov'un mevkidaşı ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da katılması beklenen görüşmede, ikili ilişkilerin ele alınması öngörülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Libya anlaşmasının hukuki ve stratejik boyutları
Devasa sorunlarını çözmeden Fransa’da sular durulmaz
Ukrayna krizi yeniden masaya yatırılıyor
Hindistan’ın Hint-Pasifik duruşu Amerikan vizyonundan çok farklı
Körfez krizinde sona doğru

Benzer haberler

Trump ve Lavrov Beyaz Saray'da bir araya gelecek

Trump ve Lavrov Beyaz Saray'da bir araya gelecek

Amazon 10 milyar dolarlık Pentagon ihalesinde Trump'ı hedef gösterdi

Kuzey Kore'den Trump'a 'pervasız ve dengesiz yaşlı adam' benzetmesi

'Kuzey Kore lideri düşmanca davranırsa kaybedecek şeyi çok'

'Kuzey Kore lideri düşmanca davranırsa kaybedecek şeyi çok'
'Meksikalı uyuşturucu kartellerinin terör örgütü ilan edilmesi sürecini beklemeye alıyoruz'

'Meksikalı uyuşturucu kartellerinin terör örgütü ilan edilmesi sürecini beklemeye alıyoruz'
ABD basını: Kongredeki taraflar Trump'ın azil mahkemesinin hızlı ilerlemesini istiyor

ABD basını: Kongredeki taraflar Trump'ın azil mahkemesinin hızlı ilerlemesini istiyor