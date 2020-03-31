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Dünya, Koronavirüs

Trump ve İtalya Başbakanı Conte Kovid-19 salgınını konuştu

ABD Başkanı Trump, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden olan İtalya'nın Başbakanı Conte ile telefon görüşmesi yaptı.

Dildar Baykan   | 31.03.2020
Trump ve İtalya Başbakanı Conte Kovid-19 salgınını konuştu

Washington


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Görüşmede, iki liderin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin son gelişmeleri ele aldığına işaret edilen açıklamada, "Başkan Trump, İtalya'da yaşamını yitirenlerden dolayı Conte'ye taziyelerini bildirdi." ifadesi yer aldı.

ABD, İtalya ve diğer Avrupalı müttefikleri ile çalışma taahhüdünü yineledi

Trump'ın görüşmede, virüsün yayılmasının önlenmesi ve ihtiyaç sahiplerinin gerekli tıbbi yardımı alması adına ABD'nin İtalya ve diğer Avrupalı müttefikleri ile çalışma taahhüdünü yinelediği vurgulandı.

Açıklamada, Trump ve Conte'nin salgınının kontrol altına alınması ve küresel ekonominin canlandırılması için G-7 ve G-20 de dahil olmak üzere yakın iş birliğininin sürdürülmesine ilişkin mutabık kaldıkları aktarıldı.

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