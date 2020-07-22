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Dünya

Trump ve BAE Veliaht Prensi Al Nahyan'dan Libya görüşmesi

ABD Başkanı Trump ile BAE Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan, Libya'da gerginliğin azaltılmasını ele aldı.

Dildar Baykan   | 22.07.2020
Trump ve BAE Veliaht Prensi Al Nahyan'dan Libya görüşmesi

Washington

ABD Başkanı Donald Trump ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, yaptıkları telefon görüşmesinde Libya'da gerginliğin azaltılmasını ele aldı.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada, Trump ve Al Nahyan'ın bugün bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

"İki lider, yabancı güçlerin çıkarılması ile Libya'da gerginliğin azaltılması da dahil birçok konuyu ele aldı." ifadesine yer verilen açıklamada, Trump ve El Nahyan'ın ABD ile BAE arasındaki stratejik ilişki ve ortaklığı da konuştuğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Trump'ın görüşmede, BAE halkına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleleri için iyi dileklerini ilettiği aktarıldı.

Trump, pazartesi günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ayrı ayrı yaptığı telefon görüşmelerinde Libya meselesini ele almıştı.


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