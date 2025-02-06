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Dünya

Trump: USAID ve diğer kurumlardan milyarlarca dolar çalınmış

ABD Başkanı Trump, "Görünüşe bakılırsa, USAID ve diğer kurumlardan milyarlarca dolar çalınmış ve bunların büyük kısmı, Demokratları güzelleyen haberlerin yapılması için 'rüşvet' olarak sahte medya kuruluşlarına gitmiş." dedi.

Zeynep Katre Oran  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
Trump: USAID ve diğer kurumlardan milyarlarca dolar çalınmış Fotoğraf: Yasin Öztürk/AA

Ankara

ABD Başkanı Donald Trump, bazı federal kurumlardan fon aldığı belirtilen medya kuruluşlarına tepki göstererek, "Görünüşe bakılırsa, USAID ve diğer kurumlardan milyarlarca dolar çalınmış ve bunların büyük kısmı, Demokratları güzelleyen haberlerin yapılması için 'rüşvet' olarak sahte medya kuruluşlarına gitmiş." ifadelerini kullandı.

Trump, Politico adlı medya kuruluşunun son dönemde farklı federal kurumlardan yaklaşık 8 milyon dolar ödeme aldığına yönelik iddiaların gündeme gelmesinin ardından, Truth Social hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bazı federal kurumlardan fon aldığı ileri sürülen medya kuruluşlarına tepki gösteren Trump, "Görünüşe bakılırsa, USAID ve diğer kurumlardan milyarlarca dolar çalınmış ve bunların büyük kısmı, Demokratları güzelleyen haberlerin yapılması için 'rüşvet' olarak sahte medya kuruluşlarına gitmiş." ifadelerine yer verdi.

Trump, bu durumu "tarihteki en büyük skandal" olarak tanımlayarak, "Demokratların bundan kaçamayacağını" vurguladı.

ABD'li milyarder ve Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi Elon Musk'ın, Demokrat Joe Biden yönetiminin, bazı medya kuruluşlarına fon sağladığını iddia etmesinin ardından ülkede tartışmalar başlamıştı.

Associated Press (AP) haber ajansına ve New York Times (NYT) gazetesine yapıldığı belirtilen ödemelere tepki gösteren Musk, AP'ye yapılan ödeme için "vergi mükelleflerinin paralarının israfı" yorumunu yaparken, NYT'ye yapılan ödeme içinse "NYT, hükümet tarafından fonlanan bir gazete" ifadesini kullanmıştı.

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