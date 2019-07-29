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Dünya

Trump Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne Ratcliffe'i aday gösterdi

ABD Başkanı Trump, Cumhuriyetçi Kongre üyesi John Ratcliffe'i Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne aday gösterdi.

Hakan Çopur   | 29.07.2019
Trump Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne Ratcliffe'i aday gösterdi

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamayla Teksas vekili ve eski savcı Cumhuriyetçi Kongre üyesi John Ratcliffe'i ülkedeki çatı istihbarat kurumunun başına getireceğini duyurdu.

Donald Trump, halen Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevini yürüten Dan Coats'un 15 Ağustos'ta görevinden ayrılacağını, Coats'a hizmetleri için teşekkür ettiğini, onun yerine vekaleten göreve gelecek ismi ise en kısa zamanda açıklayacağını belirtti.

Ratcliffe'in Senato'nun onayını alması gerekiyor

Trump'ın adayı Ratcliffe'in bu göreve gelebilmesi için Senato'dan onay alması gerekiyor.

ABD'deki istihbarat kurumlarının çatı kuruluşu olan Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, özellikle 2016'daki ABD başkanlık seçimleri sürecinde Rusya'nın siber saldırılarla seçimlere müdahale girişimleriyle ilgili olarak önemli açıklamalara imza atmıştı.

Bu görevi yaklaşık 2 yıldır sürdüren Coats, Rusya soruşturmasının başlangıcında, söz konusu seçimlere müdahale girişimlerinin Moskova merkezli olduğu açıklamalarını yapan isim olarak kayıtlara geçmişti.

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