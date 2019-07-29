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Dünya

California'da yemek festivalinde silahlı saldırı: 3 ölü, 12 yaralı

ABD'nin California eyaletindeki yemek festivalinde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre en az 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Betül Yürük   | 29.07.2019
California'da yemek festivalinde silahlı saldırı: 3 ölü, 12 yaralı

New York

ABD medyasında yer alan haberlere göre, California'nın kuzeyinde her yaz yapılan Gilroy Sarımsak Festivali'nde silahlı saldırı düzenlendi. 

Yetkililer, saldırıda ilk belirlemelere göre en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin yaralandığını bildirdi. 

California'da yemek festivalinde silahlı saldırı

ABD medyasında yer alan haberlere göre, California'nın kuzeyinde her yaz yapılan Gilroy Sarımsak Festivali'nde silahlı saldırı düzenlendi. ( EPA-EFE / JOHN G. MABANGLO - Anadolu Ajansı ) 

Saldırgan henüz yakalanamadı

Olay yerine polis ve ambulanslar sevk edildiği, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı, saldırganın henüz yakalanamadığı belirtildi.

Ölü ve yaralıların sayısının artmasından endişe duyuluyor. 

Görgü tanıkları, saldırganın 30'lu yaşlarda beyaz erkek olduğunu ve yarı otomatik silahla etrafa ateş açtığını belirtti.

Yerel basındaki görüntülerde silah seslerinin ardından insanların panik halinde uzaklaşmaya çalışması yer alıyor.

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