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Dünya

Trump, Suriye kararını savundu

ABD Başkanı Trump, "Ben görevi devraldığımda ordumuz tamamen bitik durumdaydı, şimdi hiç olmadığı kadar güçlü. Sonu gelmeyen ve saçma savaşlar bitiyor. Büyük resme odaklanacağız" dedi.

Dildar Baykan   | 07.10.2019
Trump, Suriye kararını savundu

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye ile ilgili son kararını savunarak, "Sonu gelmeyen ve saçma savaşlar bitiyor. Büyük resme odaklanacağız." açıklamasını yaptı.


Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD'yi bile sevmeyen insanların yararına muhteşem ordumuzun polislik operasyonları yürüttüğü bölgelerdeki saçma, sonu gelmeyen savaşlardan kurtulmak için seçildim. Bu konuda en mutsuz iki ülke Rusya ve Çin çünkü onlar bizim çıkmaza girmemizi ve büyük paralar harcamamızı seviyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Ben görevi devraldığımda ordumuz tamamen bitik durumdaydı, şimdi hiç olmadığı kadar güçlü. Sonu gelmeyen ve saçma savaşlar bitiyor! Büyük resme odaklanacağız." ifadelerini kullanan Trump, gerekmesi durumunda geri dönüp, gerekli adımları atabileceklerini belirtti.

Trump'ın Suriye kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Trump, dün gece bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Beyaz Saray'dan sabah saatlerinde, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak." açıklaması yapılmıştı.

Trump da Twitter'dan paylaşımında, "Kürtler, bizimle savaştı ancak bunu yapmaları için onlara çok para ödendi ve teçhizat verildi. (Kürtler) Yıllardır Türkiye'ye karşı savaşıyorlar. Bu savaşı 3 yıl boyunca engelledim ancak bizim için bu saçma, çoğu aşiret kaynaklı, sonu gelmez savaşlardan uzaklaşmamızın ve askerlerimizi eve geri getirmenin artık zamanı." ifadesine yer vermişti.

Trump'tan Türkiye'ye yönelik yeni açıklama

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından, Suriye ile ilgili son kararının ardından Türkiye'ye yönelik yeni açıklamalarda bulundu.

Trump, "Daha önce güçlü bir şekilde ifade ettim, şimdi bir kez daha yinelemek için söylüyorum; Türkiye, benim derin ve eşsiz anlayışıma göre, sınırların dışında olduğunu düşündüğüm bir şey yaparsa, Türkiye'nin ekonomisini mahvederim ve yok ederim (Bunu daha önce yaptım)." ifadelerini kullandı. 

ABD'nin DEAŞ'ın "hilafetini" yüzde 100 yok ederek, kendilerinden beklenenden fazlasını yaptığını savunan Trump, "Türkiye, Avrupa ve diğer ülkelerle (Suriye'de) yakalanan DEAŞ savaşçılarına ve ailelerine göz kulak olmalı." değerlendirmesinde bulundu. 

Trump, "Şimdi bölgede bazıları çok zengin olan diğer ülkeler için kendi topraklarını koruma zamanı. ABD büyüktür." görüşünü paylaştı. 

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