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Politika

Erdoğan ile Trump 'güvenli bölge'yi görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Zafer Fatih Beyaz   | 06.10.2019
Erdoğan ile Trump 'güvenli bölge'yi görüştü

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın Trump ile yaptığı görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Erdoğan: Güvenli bölge şart

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK-YPG kaynaklı terör tehdidinin ortadan kaldırılması ve Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşünü sağlayacak koşulların oluşturulması için güvenli bölgenin şart olduğunu ifade etti.

"Türkiye her türlü tedbiri alacak"

Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadeleyi sürdürmeye kararlı olan Türkiye'nin, bölgede bir daha böyle bir sorun yaşanmaması için her türlü tedbiri alacağı vurgulanan görüşmede, ABD askeri ve güvenlik bürokrasisinin, iki ülke arasında sağlanan mutabakatın gereklerini yerine getirmemesinden duyulan rahatsızlık Trump ile paylaşıldı.

Görüşmede iki liderin, ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine önümüzdeki ay Washington'da bir görüşme yapmayı kararlaştırdığı bildirildi.

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