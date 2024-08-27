Dolar
34.03
Euro
38.26
Altın
2,524.59
ETH/USDT
2,557.40
BTC/USDT
61,013.00
BIST 100
9,748.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

Trump rakibi Harris ile 10 Eylül'de canlı yayına katılacağını açıkladı

ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, rakibi Demokrat aday ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile 10 Eylül'de yapılacak bir canlı yayına katılma konusunda "anlaşmaya vardığını" açıkladı.

Mücahit Oktay  | 27.08.2024 - Güncelleme : 27.08.2024
Trump rakibi Harris ile 10 Eylül'de canlı yayına katılacağını açıkladı

New York

Eski ABD Başkanı Trump, kendisine ait Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı duyuruda, "Yoldaş Kamala Harris ile bir tartışma için Radikal Sol Demokratlarla anlaşmaya vardım." ifadesini kullandı.

Tartışma programının 10 Eylül'de ABC kanalında yayınlanacağını belirten Trump, yayının Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kentinden canlı yapılacağını aktardı.

Trump, ayrıca, "Kurallar belki de sahtekar Joe Biden hariç herkes için iyi sonuçlanmış gibi görünen son CNN tartışması ile aynı olacak. Tartışma ayakta olacak ve adaylar not veya kopya kağıtları getiremeyecek." ifadesine yer verdi.

Trump'ın paylaşımı "adayların konuşmadığı zamanlarda mikrofonların sesinin kısılması" gibi belirli tartışma protokolleri konusunda Harris'in kampanya ekibiyle yaptığı müzakerelerin ardından geldi.

ABC haber kanalına güvenmediğini belirterek kanal için "Fake News" (Sahte Haber) tabirini kullanan Trump, canlı yayın tartışmasına daha önce "katılacağı", iki gün önceki paylaşımında ise "katılmayabileceği" yönünde farklı açıklamalarda bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Polis Amirleri Eğitim Merkezine 450 öğrenci alınacak
Fatih'te 5 katlı binada yaşanan kısmi çökme nedeniyle 1 kişi yaralandı
Dışişleri Bakanlığından İsrailli bakanın Mescid-i Aksa'ya sinagog inşa etme çağrısına tepki
Karabük'te sağanak ve dolu etkili oldu
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları 7'nci gününde sürüyor

Benzer haberler

Trump rakibi Harris ile 10 Eylül'de canlı yayına katılacağını açıkladı

Trump rakibi Harris ile 10 Eylül'de canlı yayına katılacağını açıkladı

ABD'de başkanlık yarışından çekilen Kennedy, Trump'ın seçim ekibine katılıyor

Belçika'da 9 Haziran'daki seçimin ardından hükümeti kurma çalışmaları sürüyor

Rusya'dan ABD'ye "nükleer silahın kullanımına dair doktrinimiz belirleniyor" uyarısı

Rusya'dan ABD'ye "nükleer silahın kullanımına dair doktrinimiz belirleniyor" uyarısı
Fransa'da erken seçimden bu yana yaklaşık 2 ay geçmesine rağmen hala hükümet kurulamadı

Fransa'da erken seçimden bu yana yaklaşık 2 ay geçmesine rağmen hala hükümet kurulamadı
Yeşil kapitalizm: İklim değişikliğinin çözümü mü, gelir getiren yeni aldatmaca mı?

Yeşil kapitalizm: İklim değişikliğinin çözümü mü, gelir getiren yeni aldatmaca mı?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet