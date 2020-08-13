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Dünya

Trump Netanyahu’yu BAE ile varılan anlaşmadan dolayı tebrik etti

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Netanyahu’yu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile varılan anlaşmadan dolayı tebrik etti.

Esat Fırat   | 13.08.2020
Trump Netanyahu’yu BAE ile varılan anlaşmadan dolayı tebrik etti

Kudüs

İsrail Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Trump’ın Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Netanyahu’yu BAE ile varılan anlaşmadan dolayı tebrik ettiği belirtildi.

Açıklamada, Trump’ın anlaşmayı tarihi bir başarı olarak değerlendirdiği kaydedildi.

Öte yandan Netanyahu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, BAE Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Netanyahu, açıklamasında ayrıntılara yer vermedi.

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