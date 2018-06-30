Trump, Kral Selman'dan petrol üretimini artırmasını istedi

ABD Başkanı Trump, "Suudi Arabistan Kralı Selman'la konuştum ve kendisinden İran ve Venezuela'daki karışıklık ve işlevsizlikten dolayı Suudi Arabistan'ın petrol üretimini farkı kapatmak için 2 milyon varile kadar arttırmasını istedim" dedi.

WASHINGTON

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'den petrol üretimini artırmasını istediğini belirtti.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Kralı Selman'la görüştüğünü ve Suudi Arabistan'dan petrol üretimi artırmasını istediğini bildirdi.

Trump sosyal medya hesabında şunları kaydetti:

"Az önce Suudi Arabistan Kralı Selman'la konuştum ve kendisinden İran ve Venezuela'daki karışıklık ve işlevsizlikten dolayı Suudi Arabistan'ın petrol üretimini farkı kapatmak için 2 milyon varile kadar artırmasını istedim. Fiyatlar çok yüksek! (Kral Selman) Kabul etti!"

Muhabir: Muhammed Bilal Kenasari



