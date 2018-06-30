Gazze'de Katar Emiri'ne fahri doktora unvanı verildi

El Aksa Üniversitesi tarafından Filistin halkına desteklerinden dolayı Katar Emiri'ne fahri doktora unvanı verildi.

GAZZE

Gazze'deki El Aksa Üniversitesi tarafından Filistin halkına desteklerinden dolayı Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye fahri doktora unvanı verildi.

El Aksa Üniversitesi Rektörü Kemal eş-Şerafi, Filistin halkına çeşitli alanlardaki destekleri sebebiyle Katar Emiri Şeyh Temim'e verilen fahri doktora belgesini üniversiteyi ziyaret eden Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Büyükelçi Muhammed el-İmadi'ye takdim etti.

Şerafi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Katar'ın hükümet ve halk düzeyinde abluka altındaki halkımızın yanında durması ve insani yardım projeleri sunmasından ötürü Emir Temim'e bu fahri doktora belgesini verdik." dedi.

Katar'ın üniversiteye bağış yaptığını aktaran Şerafi, bağışla harçlarını ödeyemedikleri için diploma alamayan öğrencilerin ücretlerinin ödenmesinin sağlandığına işaret etti.

Öte yandan bağış takdimi için düzenlenen törende konuşan Büyükelçi İmadi, Gazze'deki Filistin üniversitelerinde eğitim gören öğrencilerin harç ücretlerinin ödenmesi için 2.5 milyon dolar yardım sunduklarını belirtti.

Katar'ın harçlarını ödeyemeyen öğrencilere destek olduğuna dikkati çeken İmadi, Katar'ın, işsizlik oranını azaltmak için işçi ve mezunların istihdamına katkı sağlayan önemli projelerle Gazze'ye desteğini sürdürdüğünü ve bununla gurur duyduğunu aktardı.

İsrail'in Gazze'ye 2014'teki son saldırılarının ardından Katar, bölgenin yeniden imarı ve sağlık merkezlerinin geliştirilmesi başta olmak üzere çeşitli yardım ve kalkınma projelerini hayata geçiriyor.

Muhabir: Zeynep Hilal Karyağdı