Euro
7.54
Dolar
6.94
BIST 100
98,945.88
Altın
1,696.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Trump, Kovid-19 nedeniyle ABD'ye göçü durduracak

ABD Başkanı Trump, koronavirüs nedeniyle ABD'ye göçü geçici süreliğine askıya alan bir kararname imzalayacağını duyurdu.

Dildar Baykan   | 21.04.2020
Trump, Kovid-19 nedeniyle ABD'ye göçü durduracak

Washington


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle, ABD'ye göçü geçici süreliğine askıya alan bir kararname imzalayacağını duyurdu.

Trump, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde atılacak yeni adımı, Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

Paylaşımında Kovid-19 için "görünmez düşman" tabirini kullanan Trump, "Görünmez düşmanın saldırısı altında olduğumuzu ve büyük Amerikan vatandaşlarının işlerini korumamız gerektiğini göz önüne alarak, ABD'ye göçü geçici olarak askıya alan bir kararname imzalayacağım." ifadesini kullandı.

Trump'ın söz konusu kararnameyi ne zaman imzalayacağı ve kapsamının ne olacağı ise henüz bilinmiyor.

Rutin vize hizmetleri askıya alınmıştı

ABD yönetimi, 18 Mart'ta Kovid-19 salgını nedeniyle bazı ülkelerdeki vize hizmetlerini geçici olarak askıya aldığını duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Hizmetleri Bürosu'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kovid-19 salgını nedeniyle, birçok ülkede rutin vize hizmetlerini askıya alıyoruz. Hizmetler, mümkün olan en kısa zamanda yeniden başlayacaktır ancak şu anda net bir tarih belirtemiyoruz." ifadelerine yer verilmişti. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
New York Valisi Cuomo'nun 'salgında zorunlu çalışanlara yüzde 50 prim' planı
Trump, Kovid-19 nedeniyle ABD'ye göçü durduracak
ABD Hazine Bakanlığından hava yolu şirketlerine 2,9 milyar dolarlık destek
İsrail ve Filistin'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı, Arap ülkelerinde de vaka sayısı arttı
ABD'deki eyaletler Kovid-19 tedbirlerini hafifletmeye hazırlanıyor

Benzer haberler

Trump, Kovid-19 nedeniyle ABD'ye göçü durduracak

Trump, Kovid-19 nedeniyle ABD'ye göçü durduracak

ABD Hazine Bakanlığından hava yolu şirketlerine 2,9 milyar dolarlık destek

İsrail ve Filistin'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı, Arap ülkelerinde de vaka sayısı arttı

ABD'deki eyaletler Kovid-19 tedbirlerini hafifletmeye hazırlanıyor

ABD'deki eyaletler Kovid-19 tedbirlerini hafifletmeye hazırlanıyor
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Daha en kötüsünü görmedik

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Daha en kötüsünü görmedik
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 383 kişi öldü

Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 383 kişi öldü