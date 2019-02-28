Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.07
Dolar
5.33
BIST 100
104,482.40
Altın
1,319.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak konuşuyor
logo
Dünya

Trump-Kim zirvesinde anlaşma sağlanamadı

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim arasında Vietnam'da yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadı.

Zehra Ulucak  | 28.02.2019
Trump-Kim zirvesinde anlaşma sağlanamadı

Ankara

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam'ın başkenti Hanoi'de düzenlenen ikinci zirvede anlaşma sağlanamadığı bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Başkan Trump ve Kuzey Kore lideri Kim arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadığını ancak iki ülke arasındaki görüşmelerin gelecekte devam edeceğini belirtti.

Trump ve Kim'in, Kore Yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması konusunda görüştüğünü belirterek, "Şimdilik bir anlaşma sağlanamadı ancak ülkelerin temsilcileri gelecekte buluşmak için sabırsızlanıyor." dedi.

Sanders, iki lider arasındaki görüşmeyi "çok iyi ve yapıcı" olarak nitelendirdi.

Trump ve Kim'in, görüşmelerin yapıldığı otelden planlanandan önce ayrıldığı ve iki lider arasında düşünülen ortak imza töreninin rafa kaldırıldığı kaydedildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ | Hocalı soykırımını unutmayalım, unutturmayalım
Nijerya seçimleri ve 'Baba' Buhari’nin zaferi
Uluslararası düzende yeni paradigma: Batı dışı dünyanın rolü
27. yılında Hocalı soykırımı: Nedenler ve sonuçlar
BAE ve Suudi Arabistan Kızıldeniz’i bir içdeniz haline getirmeye çalışıyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kushner Filistin konusunu görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kushner Filistin konusunu görüştü

Trump-Kim zirvesinin 2. günü başladı

ABD Kongresinden Kore Savaşı'nı sonlandırma tasarısı

Eski avukatından Trump'a ağır suçlamalar

Eski avukatından Trump'a ağır suçlamalar
Kushner Muhammed bin Selman'la görüştü

Kushner Muhammed bin Selman'la görüştü
ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim bir araya geldi

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim bir araya geldi