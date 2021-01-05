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Dünya, Koronavirüs

Ülkede şimdiye kadar Kovid-19 vakası görülmediğini iddia eden Kuzey Kore aşı talep etti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıkmasından bu yana ülkede herhangi bir vaka görülmediğini iddia eden Kuzey Kore, Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı'ndan (GAVI) aşı talep etti.

İbrahim Hakkı Çetinkaya   | 05.01.2021
Ülkede şimdiye kadar Kovid-19 vakası görülmediğini iddia eden Kuzey Kore aşı talep etti

Ankara

Wall Street Journal'ın haberine göre, Kuzey Kore, Kovid-19 salgını başladığından beri ülkede tek bir vaka dahi bildirmezken, gelişmekte olan ülkelerin aşıya erişimlerini artırmalarına yardımcı olan GAVİ adlı küresel gruptan aşı talep etti ancak Gavi’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Pyongyang yönetimi şimdiye kadar, binlerce şüpheli vakayı teste tabi tutmasına rağmen ülkede herhangi bir Kovid-19 vakası bildirmedi.

Ülke, virüsün ortaya çıkmasının ardından geçen yıl ocak ayının sonlarında sınırlarını tamamen kapatmış ve uluslararası seyahati yasaklamıştı.

South China Morning Post gazetesi, martta, yaklaşık 200 Kuzey Koreli askerin Kovid-19’dan öldüğünü ve binlerce kişinin karantinaya alındığını ileri sürmüştü.

İsviçre merkezli bir aşı ittifakı kuruluşu olan Gavi, bugüne kadar ilaç firması AstraZeneca ile 170 milyon dozluk, Johnson & Johnson ile de 500 milyon dozluk aşı için anlaşma yapmıştı.

Gavi’nin dağıtacağı aşıların ülkelerin yasal onay süreçlerine bağlı olarak, ilk teslimatlarının 2021'in ilk çeyreğinde başlaması bekleniyor.


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