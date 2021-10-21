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Dünya

Trump, kendi sosyal medya platformunu gelecek ay başlatmayı planlıyor

Eski ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu "TRUTH Social"ı gelecek ay başlatmayı planladığını bildirdi.

Emel Öz   | 21.10.2021
Trump, kendi sosyal medya platformunu gelecek ay başlatmayı planlıyor

Ankara

BBC'deki habere göre, Donald Trump, yaptığı açıklamada kendi platformunun, "büyük teknoloji şirketlerinin zorbalığına karşı duracağını" belirterek, bu şirketleri ABD'deki muhalif sesleri susturmakla suçladı.

Trump, "Taliban'ın Twitter'da büyük bir varlık gösterdiği ama en sevdiğiniz Amerikan başkanının susturulduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu kabul edilemez." yorumunda bulundu.

TRUTH Social'ın gelecek ay seçilmiş davetlilere yönelik açılacağını ifade eden Trump, platformun 2022'nin ilk çeyreğinde de kullanıcılarla buluşmasının planlandığını belirtti.

Sosyal medya platformları Twitter, Google'ın sahibi olduğu YouTube ve Facebook, Trump'ın hesaplarını 6 Ocak'ta Kongre olaylarına katkıda bulunduğu ve 2020 başkanlık seçiminde usulsüzlük yapıldığı iddiaları nedeniyle dondurmuştu.





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