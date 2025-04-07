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Dünya

Trump ile Netanyahu arasındaki ortak basın toplantısı iptal edildi

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında bugün yapılması beklenen ortak basın toplantısının "gerçekleşmeyeceğini", ikilinin Oval Ofis'te soruları yanıtlayacağını açıkladı.

Hakan Çopur  | 07.04.2025 - Güncelleme : 07.04.2025
Trump ile Netanyahu arasındaki ortak basın toplantısı iptal edildi Fotoğraf: Celal Güneş - AA

Washington

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu bugün Beyaz Saray'da yeni görev döneminde ikinci kez ağırlıyor.

Beyaz Saray'dan kısa süre önce yapılan açıklamaya göre, bugün Trump'ın programında gözüken ortak basın toplantısının "gerçekleşmeyeceği", onun yerine iki ismin Oval Ofis'te soruları yanıtlayacağı kaydedildi.

Beyaz Saray, Trump-Netanyahu ortak basın toplantısının neden iptal edildiğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.


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