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Erdoğan ve Trump ortak basın toplantısı düzenliyor Erdoğan ve Trump ortak basın toplantısı düzenliyor
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Dünya

Trump: Çok harika ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok harika ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, tıpkı bizim mücadele ettiğimiz gibi terörle mücadele ediyor." dedi.

13.11.2019
Trump: Çok harika ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Washington

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenliyor.

Trump: Çok harika ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik

ABD Başkanı Trump, toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok harika ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, tıpkı bizim mücadele ettiğimiz gibi terörle mücadele ediyor." dedi.

"F-35 meselesinin çözümü için yoğun şekilde çalışıyoruz"

Trump, Türk ve Amerikalı yetkililerin F-35 meselesinin çözümü konusunda yoğun şekilde çalıştıklarını açıkladı.

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye'nin DEAŞ elebaşı Bağdadi'ye yönelik operasyondaki iş birliği ve katkısından dolayı teşekkür etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve ABD müttefikliğinin NATO ve Ortadoğu için çok önemli bir güç olduğunu vurguladı.

Trump, Avrupa'nın Türkiye'ye mülteciler konusunda yeterince maddi katkı sağlamadığını, en çok yardımı Türkiye'nin yaptığını söyledi.

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