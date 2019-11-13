Trump: Çok harika ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik
ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok harika ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, tıpkı bizim mücadele ettiğimiz gibi terörle mücadele ediyor." dedi.
Washington
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenliyor.
Trump: Çok harika ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik
ABD Başkanı Trump, toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok harika ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, tıpkı bizim mücadele ettiğimiz gibi terörle mücadele ediyor." dedi.
"F-35 meselesinin çözümü için yoğun şekilde çalışıyoruz"
Trump, Türk ve Amerikalı yetkililerin F-35 meselesinin çözümü konusunda yoğun şekilde çalıştıklarını açıkladı.
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye'nin DEAŞ elebaşı Bağdadi'ye yönelik operasyondaki iş birliği ve katkısından dolayı teşekkür etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve ABD müttefikliğinin NATO ve Ortadoğu için çok önemli bir güç olduğunu vurguladı.
Trump, Avrupa'nın Türkiye'ye mülteciler konusunda yeterince maddi katkı sağlamadığını, en çok yardımı Türkiye'nin yaptığını söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.