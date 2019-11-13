Emine Erdoğan ABD ziyaretine ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu
Emine Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında gerçekleşen karşılıklı ziyaretlerin iki ülkenin dostluğunu daha da güçlendireceğine inandığını bildirdi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD'nin başkenti Washington'a giden Emine Erdoğan, ziyarete ilişkin Twitter ve Instagram hesaplarından paylaşımda bulundu.
Çalışma ziyareti kapsamında bulunduğumuz Washington’da ABD Başkanı Sayın Trump ve kıymetli eşi Melania Trump ile Beyaz Saray’da bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Karşılıklı ziyaretlerin ülkelerimiz arasındaki dostluğu daha da güçlendireceğine inanıyorum. pic.twitter.com/OJf83Ujw6f— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 13, 2019
Emine Erdoğan, "Çalışma ziyareti kapsamında bulunduğumuz Washington'da, ABD Başkanı Sayın Trump ve kıymetli eşi Melania Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Karşılıklı ziyaretlerin ülkelerimiz arasındaki dostluğu daha da güçlendireceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.