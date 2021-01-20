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Dünya

Trump: Başka bir şekilde geri döneceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, "Başkanınız olmak benim için büyük bir onurdu, sizin için her zaman mücadele edeceğim. Başka bir şekilde geri döneceğiz." dedi.

Betül Yürük   | 20.01.2021
Trump: Başka bir şekilde geri döneceğiz

New York

Görev süresi bugün dolacak ABD Başkanı Donald Trump, Florida'ya hareket etmek için başkent Washington'dan ayrıldı. 

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'dan ayrıldı

Görevi bugün sona erecek olan ABD Başkanı Donald Trump (solda) ve eşi Melania Trump (sağda), Beyaz Saray’dan Marine One helikopteri ile ayrılarak, Trump için Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'nde düzenlenen törene katıldı. ( EPA / Stefani Reynolds - Anadolu Ajansı )

Florida'ya gitmek için Andrews Hava Üssü'ne gelen Trump, burada kısa bir konuşma yaptı.

"Başkanınız olmak benim için büyük bir onurdu, sizin için her zaman mücadele edeceğim." diyen Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence başta olmak üzere yönetiminde görev yapan herkese ve ABD Kongresine teşekkür etti.

Birkaç saat içinde yemin ederek ABD'nin 46. Başkanı olacak Joe Biden'a, ismini zikretmeden başarılar diyen Trump, "Yeni yönetime bol şans ve başarılar diliyorum. Çok başarılı olacaklarını düşünüyorum." dedi.

Trump, "Başka bir şekilde geri döneceğiz." mesajı verdikten sonra, eşi Melania Trump ile birlikte başkanın kullanımına tahsis edilen Air Force One uçağına binerek Washington'dan ayrıldı. 

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