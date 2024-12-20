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Dünya

Trump, Avrupa Birliği'ni de tarifelerle tehdit etti

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nin (AB) ABD ile arasındaki ticaret açığını, ülkenin petrol ve doğal gazını büyük ölçekte satın alarak kapatması gerektiğini, aksi takdirde tarifelerle karşılaşacağını bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 20.12.2024 - Güncelleme : 20.12.2024
Trump, Avrupa Birliği'ni de tarifelerle tehdit etti Fotoğraf: Mustafa Yalçın/AA

New York

Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, AB'ye tarife tehdidinde bulundu.

Paylaşımında, "Avrupa Birliği'ne ABD ile aralarındaki muazzam açığı petrol ve doğal gazımızı büyük ölçekte satın alarak kapatmaları gerektiğini söyledim." ifadesine yer veren Trump, aksi takdirde AB'ye sonuna kadar tarife uygulanacağını belirtti.

Trump, geçen ay, başkanlık görevini devraldığında Meksika, Kanada ve Çin'den gelen ürünlere yönelik tarife planını duyurmuştu.

Göreve geldiğinde ilk kararnamelerinden biri olarak Meksika ve Kanada'dan ABD'ye gelen tüm ürünlere ve "saçma açık sınırlarına" yüzde 25'lik bir tarife uygulamak için gerekli tüm belgeleri imzalayacağını belirten Trump, "Bu tarife, fentanil başta olmak üzere uyuşturucular ve tüm yasa dışı yabancıların ülkemizi istilasını durdurana kadar yürürlükte kalacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Trump, Çin menşeli uyuşturucuların çoğunlukla Meksika üzerinden yüksek seviyelerde ABD'ye aktığına işaret ederek, bu durdurulana kadar Çin'e, ABD'ye gelen tüm ürünlerinde ek tarifelerin üzerine fazladan yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacaklarını bildirmişti.​​​​​​​

BRICS ülkelerini de tarifelerle tehdit eden Trump, "Bu ülkelerden yeni bir BRICS para birimi yaratmayacaklarına ya da güçlü ABD dolarının yerini alacak başka bir para birimine destek vermeyeceklerine dair taahhütte bulunmalarını istiyoruz. Aksi takdirde yüzde 100 gümrük tarifeleriyle karşı karşıya kalacaklar." demişti.

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