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Dünya

Trump 4 Şubat'ta 'Birliğin Durumu' konuşmasını yapacak

ABD Başkanı Donald Trump, azil süreci sebebiyle gerginlik yaşadığı Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi'nin davetini kabul etti.

Safvan Allahverdi   | 21.12.2019
Trump 4 Şubat'ta 'Birliğin Durumu' konuşmasını yapacak

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat'ta Kongre'deki yıllık "Birliğin Durumu" (State of the Union) konuşmasını yapacağını açıkladı.

Trump'ın, azil süreci sebebiyle gerginlik yaşadığı Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi'nin "Birliğin Durumu" konuşmasını yapmak üzere gönderdiği daveti kabul ettiği bildirildi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Pelosi'nin gönderdiği davet mektubunda şu ifadelere yer verildi:

"Kurucu babalarımız, birbirini kontrol etmesi için güçler ayrılığı sistemine dayanan bir anayasa hazırladı. Anayasa, başkana bu dengeyi sağlamak için zaman zaman Kongre'ye birliğin durumu hakkında bilgi vermesi çağrısında bulunmaktadır. Sizi 4 Şubat 2020 salı günü ABD Temsilciler Meclisi'nde 'Birliğin Durumu' konuşmanızı yapmaya davet ediyorum."

Güçler ayrılığına atıfta bulunulan söz konusu mektubun, Trump hakkında "görevini kötüye kullanma" ve "Kongrenin işleyişini engelleme" başlıklarından oluşan azil maddelerinin çarşamba günü Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından gelmesi dikkati çekti.

ABD anayasası, başkanların her yıl Kongre"de "Birliğin Durumu" konuşması yaparak, gerçekleştirdikleri ve gelecekte yapmayı planladıkları icraatlar hakkında Kongre'ye ve halka bilgi vermesini gerektiriyor.

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