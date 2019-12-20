Euro
6.58
Dolar
5.94
BIST 100
111,176.80
Altın
1,477.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump görevden alınması çağrısı yapan Evanjelistlere yakın dergiye yüklendi

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in de parçası olduğu Evanjelist topluma yakınlığı ile bilinen Christianity Today dergisinin baş yazısı, Trump’la Evanjelistleri karşı karşıya getirdi.

Kasım İleri   | 20.12.2019
Trump görevden alınması çağrısı yapan Evanjelistlere yakın dergiye yüklendi

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, kendisinin görevden alınması için çağrıda bulunan Evanjelistlere yakınlığı ile bilinen Christianity Today (CT) dergisini sert dille eleştirerek, "Christianity Today dergisi, rutin bir telefon görüşmesinin mükemmel transkriptini okumak konusunda bir şey bilmezken dininizi, silahlarınızı almak isteyen radikal solcu inançsızın birinin Donald Trump yerine başkan olmasını tercih ediyor." dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in de parçası olduğu Evanjelist topluma yakınlığı ile bilinen Christianity Today dergisinin baş yazısı, Trump’la Evanjelistleri karşı karşıya getirdi.

Derginin Genel Yayın Yönetmeni Mark Gali tarafından kaleme alınan makalede Evanjelistlere "Trump'ı haklı çıkarma şekliniz sizin Tanrı ve kurtarıcınıza karşı şahitliğinizi etkileyecektir." çağrısında bulundu.

Gali, "Trump’ın görevden alınması gereğinin bir parti sadakat konusu değil 10 Emrin Yaratıcısı'na olan bağlılığına ilişkin bir konu olduğuna inanıyoruz." ifadeleriyle Evanjelist Hristiyanlara çağrı yaptı.

Bunun üzerine Twitter hesabından açıklama yapan Trump şunları kaydetti:

“Aşırı solcu veya bazılarının ilerici de dediği ve işleri iyi gitmeyen ve Billy Graham ailesine yıllardır bulaşmayan Christianity Today dergisi, rutin bir telefon görüşmesinin mükemmel transkriptini okumak konusunda bir şey bilmezken dininizi, silahlarınızı almak isteyen radikal solcu inançsızın birinin Donald Trump yerine başkan olmasını tercih ediyor. Hiçbir başkan Evanjelist topluma bu kadar iş yapmadı. Sahneye çıkan Demokratlardan hiçbir şey alamayacaksınız. Bir daha da CT okumayacağım."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail’de siyaset krizinin temel dinamikleri
Irak gösterileri: Yeni kuşaklar ve talepler
Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler sonrası Türkiye-İsrail ilişkileri
Libya'daki kırılgan ittifaklar Türkiye'yi zorlayabilir
İngiltere'de erken seçimin galibi Brexit

Benzer haberler

Trump görevden alınması çağrısı yapan Evanjelistlere yakın dergiye yüklendi

Trump görevden alınması çağrısı yapan Evanjelistlere yakın dergiye yüklendi

Trump'a destek azil sürecinin ardından yüzde 6 arttı

ABD Temsilciler Meclisinde azil maddelerinin görüşüldüğü tarihi oturum başladı

'Küreselciler para kaybetmemizi istiyor'

'Küreselciler para kaybetmemizi istiyor'

ABD Başkanı Trump: Azil süreci ülkemiz için çok kötü, olay sulandırılıyor

ABD Başkanı Trump: Azil süreci ülkemiz için çok kötü, olay sulandırılıyor
'Çin ile geniş kapsamlı bir birinci faz ticaret anlaşması üzerinde anlaştık'

'Çin ile geniş kapsamlı bir birinci faz ticaret anlaşması üzerinde anlaştık'