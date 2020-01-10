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Dünya

Trablus'ta Hafter saldırıları protesto edildi

Libya'nın başkenti Trablus'taki Şehitler Meydanı'nı dolduran kalabalık, Hafter'e destek veren ülkeler ile 10 aydır devam eden Trablus saldırıları karşısında sessiz kalan uluslararası topluma tepki gösterdi.

Enes Canlı   | 10.01.2020
Trablus'ta Hafter saldırıları protesto edildi Fotoğraf: Hazem Turkia/AA

Trablus

Libya'da Hafter karşıtı gösteri

Libya'nın başkenti Trablus'taki Şüheda Meydanı'nda toplanan Libyalılar, darbeci general Halife Hafter güçlerinin başkent ve çevresine düzenlediği saldırıları protesto etti. Libya bayrakları taşıyan göstericiler, Hafter karşıtı slogan attı. ( Hazem Turkia - Anadolu Ajansı )

Libya'nın başkenti Trablus'ta binlerce kişi darbeci General lideri Halife Hafter'in 10 aydır devam eden Trablus saldırılarını protesto etti.

Başkentteki Şehitler Meydanı'nı dolduran her yaş ve renkten binlerce Libyalı, Hafter'e destek veren ülkeler ile bu saldırılar karşısında sessiz kalan uluslararası topluma tepki gösterdi.

Libya bayrağının yanı sıra Türkiye ve Tunus bayraklarının da taşındığı meydanda eylemciler, Hafter milislerine karşı Trablus'u savunan ülkenin meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlere destek sloganları attı.

Meydanda kurulan sahneden konuşma yapan sivil toplum temsilcileri, Türkiye ve Rusya'nın Libya için yaptığı ateşkes çağrısının Hafter tarafından reddedilmesini eleştirdi.

Trablus'ta Hafter saldırıları protesto edildi

"Hafter, Kaddafi gibi bir tiran olmak istiyor"

Gösteriye katılan Libyalı ev hanımı Delile Franka (40), AA muhabirine, "Libya'daki birçok sivilin, masumun kanı eline bulaşmış savaş suçlusu" olarak tanımladığı Hafter ile masaya oturmanın mümkün olmadığını söyledi.

Türkiye ve Rusya'nın Libya'daki taraflara yaptığı ateşkes çağrısının Hafter tarafından reddedilmesine ilişkin ise Franka, "Bizler (Hafter'in) bu çağrıyı reddedeceğini adımız gibi biliyorduk. O bir savaş suçlusu, aklını kaçırmış bir insan. Kendisinden önceki Muammer (Kaddafi) gibi bir tiran olmak istiyor. Bu deli kralın amacı, Libya'da yeniden askeri devlet kurmak. Bu yüzden ateşkesi reddedeceğinden emindik." diye konuştu.

"Hafter'in diyalog niyeti olmadığı açık"

Libyalı iş adamı Ömer Selim Baara (60) da meydandaki kalabalığın, Hafter'in öne sürdüğü "başkentte milisler ve terörün hüküm sürdüğü" şeklindeki iddiayı yalanladığını ifade etti.

Sivillerin her zaman güvenlik ve istikrar istediğini dile getiren Baara, Libya için yapılan ateşkes çağrısına ilişkin ise "Ben bir vatandaş, Trablus sakini ve bu saldırının mağduru bir kişi olarak, karşı tarafın diyalog derdinde olmadığını çok iyi biliyorum. En başta ateşkes çağrısını reddetmesi bunun en açık delili." şeklinde konuştu.

Baara, Libyalılar olarak, Hafter'in tüm saldırılarının, ihlallerinin ve savaş suçlarının takipçisi olacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Başkente yönelik bu saldırılar karşısında bizim yanımıza gelen, bize yardım eli uzatan, bize destek olmak isteyen başta Türkiye olmak üzere tüm devletleri kollarımızı açarak ve memnuniyetle karşılıyoruz."

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