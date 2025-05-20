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Dünya

Trablus'ta daha önce milis bir grubun kontrolünde olan hastanede 58 ceset bulundu

Libya İçişleri Bakanlığı, Trablus'ta 13 Mayıs öncesi İstikrarı Destekleme Birimi milis grubunun kontrolünde olan hastanede kimliği belirsiz 58 cesedin bulunduğunu duyurdu.

Muhammed Semiz  | 20.05.2025 - Güncelleme : 20.05.2025
Trablus'ta daha önce milis bir grubun kontrolünde olan hastanede 58 ceset bulundu Fotoğraf: Evrim Aydın/AA

Trablus

Bakanlıktan yapılan açıklamada, başkentin Ebu Selim bölgesindeki Havadis Hastanesinde bulunan kimliği belirsiz cesetlerin İstikrarı Destekleme Birimi milislerince savcılık veya polise bilgisinin verilmediği kaydedildi.

Birkaç gün önce hükümet güçlerinin kontrolüne geçen bölgedeki hastanede bulunan 58 cesedin uzun bir süredir morgda bekletildiğinin tespit edildiği kaydedildi.

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Savcılığın talimatıyla, ilgili makamların kimlik tespiti çalışmalarına başladığı aktarıldı.

İçişleri Bakanlığı, Ebu Selim bölgesinde söz konusu milis grubun kontrolündeki Hadra Devlet Hastanesinin morgunda da kimliği belirsiz 9 ceset bulunduğunu duyurmuştu.

Trablus'taki olaylar

Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Birimi'nin liderinin 12 Mayıs’ta öldürülmesinin ardından başkentte çatışmalar başlamıştı.

Hükümet, kısa süre sonra yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay’ın Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki İstikrarı Destekleme Birimi'nin merkez karargahı ve çevresini kontrol altına aldığını belirtmişti.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ordu ve polis teşkilatı mensuplarını, Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısından dolayı kutlamıştı.

Başkentteki güçlü milis gruplarından kabul edilen "Rada" ile hükümet güçleri arasında 14 Mayıs'ta sabahın erken saatlerinde çatışmalar başlamış, Trablus'un çeşitli bölgelerinde bazı binalardan dumanlar yükseldiği görülmüştü. Aynı gün öğle saatlerinde de Libya Savunma Bakanlığı, sivilleri koruma amacıyla başkent Trablus'taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Trablus Belediyesi Sağlık İşleri Sorumlusu Muhammed Abdulvehab, Trablus'ta iki gün süren çatışmalarda 6 kişinin öldüğünü, 70 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.

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