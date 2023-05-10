Dolar
19.55
Euro
21.44
Altın
2,031.27
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,494.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa’da halka hitap ediyor. MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonda, aralarında kırmızı kategoride aranan DEAŞ’ın eski sözde Türkiye valisi Şahap Variş'in de bulunduğu 4 terörist yakalandı.-VTR-
logo
Dünya

Tonga'da 7,6 büyüklüğünde deprem

Pasifik Okyanusu'nda bulunan ada ülkesi Tonga'da 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Büşra Selvi Öğütcen  | 10.05.2023 - Güncelleme : 10.05.2023
Tonga'da 7,6 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 7,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Niuatoputapu Adası'na bağlı Hihifo bölgesinin 95 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.

210 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

Söz konusu depremden sonra Hihifo'nun 71 kilometre kuzeybatısında 5,1 büyüklüğünde artçı sarsıntı kaydedildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT kırmızı kategoride aranan DEAŞ'ın eski sözde Türkiye valisi Şahap Variş'i Suriye'de yakaladı
Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakan yardımcıları tahıl girişimine yönelik toplantı yaptı
Milli Savunma Bakanı Akar'dan "terörle mücadelede taviz yok" vurgusu
Hakkari'deki Derecik Gümrük Kapısı giriş çıkışa açıldı
Milli Savunma Bakanı Akar'dan "tahıl koridoru" açıklaması

Benzer haberler

Tonga'da 7,6 büyüklüğünde deprem

Tonga'da 7,6 büyüklüğünde deprem

Hatay'dan 15 deprem mağduru kadın Bodrum'da ağırlandı

Hatay'da depremde büroları yıkılan avukatlar, prefabrik yazıhanelerde hizmet verecek

Hataylı çiftçiler deprem nedeniyle tarlada kalan ürünlerini topluyor

Hataylı çiftçiler deprem nedeniyle tarlada kalan ürünlerini topluyor
Depremden etkilenen Hatay'ın tarihi eserleri gönüllü kadınların eliyle korumaya alınıyor

Depremden etkilenen Hatay'ın tarihi eserleri gönüllü kadınların eliyle korumaya alınıyor
Hatay'da 70 yaşındaki kadın 17 yıldır sahipsiz kedilere bakıyor

Hatay'da 70 yaşındaki kadın 17 yıldır sahipsiz kedilere bakıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet