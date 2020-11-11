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Dünya

Tokyo’da 'Türk kedisi' fotoğraf sergisi açıldı

Japonya'da Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Tokyo’nun katkılarıyla "Türk Kedisi" fotoğraf sergisi açıldı.

Ahmet Furkan Mercan   | 11.11.2020
Tokyo’da 'Türk kedisi' fotoğraf sergisi açıldı Fotoğraf: Ahmet Furkan Mercan /AA

Tokyo

Tokyo’da "Türk kedisi" fotoğraf sergisi açıldı

Japonya'da Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Tokyo’nun katkılarıyla "Türk Kedisi" fotoğraf sergisi açıldı. Japon seyyah ve kedisever Mayu Koga, yaklaşık iki hafta süren İstanbul seyahatinde çektiği kedi fotoğraflarını Japon halkının beğenisine sundu. ( Ahmet Furkan Mercan - Anadolu Ajansı ) 

Japon seyyah ve kedisever Mayu Koga, yaklaşık iki hafta süren İstanbul seyahatinde çektiği kedi fotoğraflarını Japon halkının beğenisine sundu.

Tokyo’nun Bunkyou ilçesi kent kültür merkezinde açılan sergideki fotoğraflarda Ayasofya Camisi, Galata Kulesi, Sultanahmet Camisi, Taksim Meydanı, Eminönü gibi noktalar da yer alıyor.

Seyahati boyunca ekseriyetle Beyoğlu'nun Cihangir semtinde kalan Mayu'nun çektiği fotoğraflarda kediler ile Türk insanının etkileşimi vurgulanıyor.

Ekim 2015'te Beyoğlu ile Bunkyou ilçelerinin "kardeş" ilan edildiği dostluk anlaşmasının fotoğrafının da yer aldığı sergi 16 Kasım’a kadar gezilebilecek.

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