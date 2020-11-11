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Dünya, Koronavirüs

Hindistan'da vaka sayıları yükselirken, Çin'de salgın kontrol altında

Yeni tip koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka ve ölü sayıları yüksek seyrederken, Çin'de salgının kontrol altında olduğu gözleniyor.

Emre Aytekin   | 11.11.2020
Hindistan'da vaka sayıları yükselirken, Çin'de salgın kontrol altında

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 512 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 127 bin 571’e yükseldi.

Nüfusu 1,3 milyarı aşan ülkede son 24 saatte 44 bin 281 yeni Kovid-19 hastası tespit edildi, toplam vaka sayısı 8 milyon 636 bin 11’e çıktı, 8 milyon 13 bin 783 kişi ise iyileşti.

Başkent Yeni Delhi'de son 24 saatte tespit edilen 7 bin 830 yeni vaka, yeni bir "tepe noktası" oldu. Kentte günlük vaka sayısı eylülde 1000 civarına kadar gerilemişti. Yetkililer söz konusu artışta çok sayıda kişinin katıldığı dini festival ve düğün merasimlerinin etkili olduğuna dikkati çekti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 16'sı yurt dışı kaynaklı 17 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı vakanın Anhui eyaletinde görüldüğü bildirildi.

Nüfusu 1,4 milyarı aşan ülkede toplam vaka sayısı ise 86 bin 284’e yükselirken son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı kaydedilmedi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 228 kişi iyileşti.

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