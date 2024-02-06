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Eminönü’deki Yeni Camii'de Miraç Kandili dolayısıyla Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlit Programı düzenleniyor Hacı Bayram Veli Camii'de Miraç Kandili dolayısıyla Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlit Programı düzenleniyor Fatih Camii'de Miraç Kandili dolayısıyla Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlit Programı düzenleniyor
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Dünya

Tokyo Camisi'nde Miraç Kandili idrak edildi

Japonya'nın başkentinde Müslümanlar, Miraç Kandili dolayısıyla Tokyo Camisi'nde saf tuttu.

Ahmet Furkan Mercan  | 06.02.2024 - Güncelleme : 06.02.2024
Tokyo Camisi'nde Miraç Kandili idrak edildi

Tokyo

Başkentte Müslümanlar, Miraç Kandili dolayısıyla kentin en büyük ibadethanesi, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Tokyo Camisi'ne geldi.

Yatsı namazı sonrası Tokyo Camisi İmam Hatibi Muhammed Rıfat Çınar cemaate kaside ve naat okudu.

Daha sonra Kur'an-ı Kerim okundu, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Miraç Kandili'nin idrak edildiği program sonrası, Tokyo Camisi yerleşkesindeki Türk Kültür Merkezinde cemaate ikramda bulunuldu.

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