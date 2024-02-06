Tokyo Camisi'nde Miraç Kandili idrak edildi
Japonya'nın başkentinde Müslümanlar, Miraç Kandili dolayısıyla Tokyo Camisi'nde saf tuttu.
Tokyo
Başkentte Müslümanlar, Miraç Kandili dolayısıyla kentin en büyük ibadethanesi, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Tokyo Camisi'ne geldi.
Yatsı namazı sonrası Tokyo Camisi İmam Hatibi Muhammed Rıfat Çınar cemaate kaside ve naat okudu.
Daha sonra Kur'an-ı Kerim okundu, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.
Miraç Kandili'nin idrak edildiği program sonrası, Tokyo Camisi yerleşkesindeki Türk Kültür Merkezinde cemaate ikramda bulunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.