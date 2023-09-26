Dolar
27.27
Euro
28.88
Altın
1,907.93
ETH/USDT
1,585.80
BTC/USDT
26,164.00
BIST 100
8,265.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Tokyo Camisi'nde Mevlit Kandili idrak edildi

Japonya'nın başkentindeki Tokyo Camisi'nde, Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi kabul edilen Mevlit Kandili kutlandı.

Ahmet Furkan Mercan  | 26.09.2023 - Güncelleme : 26.09.2023
Tokyo Camisi'nde Mevlit Kandili idrak edildi

Tokyo

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Tokyo Camisi'nin İmam Hatibi Kurra Hafız Muhammet Rıfat Çınar, yatsı namazı sonrası Mevlit Kandili dolayısıyla Kur'an-ı Kerim okudu.

Çınar, İslam dünyasının önemli günlerinden, Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi kabul edilen Mevlit Kandili'ne yönelik menkıbeler anlattı, kaside ve salavatlar okudu.

Verilen sohbet sonrası, programa katılan yerli ve yabancı cemaate, Tokyo Camisi yerleşkesindeki kültür merkezinde, Türk mutfağından yemekler ikram edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Alman Lina Boettcher, ziyaret için geldiği Bartın'da İslamiyet'i seçti
MSB: Yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan 11'i FETÖ üyesi 17 kişi yakalandı
Samsun'da kamyon ile öğrenci servisinin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 91. sayısını yayımladı
Azerbaycan'ın Guba şehri, "Türk Devletleri Teşkilatı Tarım Başkenti" ilan edildi

Benzer haberler

Tokyo Camisi'nde Mevlit Kandili idrak edildi

Tokyo Camisi'nde Mevlit Kandili idrak edildi

İstanbul'da camilerde Mevlit Kandili için temizlik çalışması yapıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mevlit Kandili mesajı: Rabb'imize karşı sorumluluklarımızı yeniden gözden geçirmeliyiz

Nissan, Avrupa'daki yeni modellerini 2030'a kadar tam elektrikli yapacak

Nissan, Avrupa'daki yeni modellerini 2030'a kadar tam elektrikli yapacak
TRT'de Mevlit Kandili'ne özel hazırlanan programlar izleyiciyle buluşacak

TRT'de Mevlit Kandili'ne özel hazırlanan programlar izleyiciyle buluşacak
Türkiye, Çin ve Japonya ilişkilerinin tarihi İstanbul'da düzenlenen konferansta konuşuldu

Türkiye, Çin ve Japonya ilişkilerinin tarihi İstanbul'da düzenlenen konferansta konuşuldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet