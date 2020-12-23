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Dünya

TOKİ’nin Arnavutluk'ta inşa edeceği 522 konutun temeli atılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla TOKİ tarafından Arnavutluk'ta depremzedeler için inşa edilecek 522 konutun temeli bugün düzenlenecek törenle atılacak.

23.12.2020
TOKİ’nin Arnavutluk'ta inşa edeceği 522 konutun temeli atılıyor

Arnavutluk’un Laç şehrinde TOKİ tarafından inşa edilecek 522 konutun temeli, bugün Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan’ın canlı bağlantıyla katılacağı törenle atılacak.

Arnavutluk'ta 26 Kasım 2019'da meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedeler için 500 konut inşası talimatı vermişti.

Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Bakanlığı arasında "Afet Sonrası Konut Yapımı Alanında İşbirliği Sözleşmesi" imzalanmıştı. 

Arnavutluk'un Laç kentinde TOKİ Başkanlığının inşa edeceği 522 konutun temel atma töreni bugün yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 13.30’daki temel atma törenine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile iştirak edecek. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile TOKİ Başkanı Ömer Bulut da Laç kentindeki törene katılarak birer konuşma yapacak. 

Projeyle 522 konutun yanı sıra 37 ticari ünite ile 375 araçlık kapalı otopark da inşa edilecek. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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