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Dünya

Togo'da kızamık vakaları görülmeye başladı

Fatma Esma Arslan   | 31.01.2022
Togo'da kızamık vakaları görülmeye başladı

Dakar

 Togo'nun birçok bölgesinde kızamık vakalarına rastlandığı duyuruldu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ocak ayı itibarıyla ülkenin güney ve kuzeyinde çok sayıda kızamık vakası görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, vakaların çocuklarda görüldüğü, hükümetin aşılama çalışmalarına hız verdiği kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından Kasım 2021'de yayımlanan raporda, Kovid-19 salgınının kızamıkla mücadelede elde edilen ilerlemeleri geriye çevirebileceği uyarısında bulunulmuştu.

Raporda, 2020'de 22 milyon bebeğin birinci doz kızamık aşısını yaptıramadığı ve bunun son 20 yılın en yüksek rakamı olduğu vurgulanmıştı.

CDC'nin internet sitesinde 22 Ocak'ta güncellenen verilere göre, Nijerya, Hindistan, Somali, Pakistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Yemen, Fildişi Sahili, Afganistan, Etiyopya ve Mali'de kızamık salgını görülüyor.

Genelde çocuklarda daha sık olmak üzere her yaşta görülebilen bulaşıcı bir hastalık olan kızamık, solunum yoluyla bulaşıyor ve ateş, öksürük, döküntü, burun akıntısı, halsizlik ve kızarıklık gibi belirtilere neden oluyor.

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