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Dünya

Fransa, Bamako büyükelçisini geri çağırdı

Mali'nin Fransa'nın Bamako Büyükelçisi Joel Meyer'den 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemesinin ardından Paris yönetimi Meyer'i geri çağırdı.

Yusuf Özcan   | 31.01.2022
Fransa, Bamako büyükelçisini geri çağırdı

Paris

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mali'deki geçiş hükümetinin Meyer'in "görevine son vermesinin" not edildiği kaydedilerek, "Buna tepki olarak Fransa, büyükelçisini çağırma kararı aldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Fransa'nın Avrupalı ortaklarıyla, özellikle "temelsiz gerekçelere dayanılarak askerleri sınır dışı edilen" Danimarka ile dayanışma içinde olduğu belirtildi.

Öte yandan Fransa Genelkurmay Başkanı Pierre Schill, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sahel bölgesindeki askerlerinin sayısının azaltılmasıyla başka bölgelerde asker görevlendirebileceklerini belirtti.

Schill, Fransa'nın Romanya'ya asker gönderebileceğini söyledi.

Meyer, Fransız yetkililerin Mali'deki geçiş hükümetine yönelik sarf ettiği sözler akabinde Mali Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı. Görüşmede Meyer'den 72 saat içerisinde Mali'yi terk etmesinin istenmişti.

İlişkiler gerilmişti

Wagner askerlerinin Mali'de konuşlanacağı iddialarından bu yana 2 ülke arasında esen soğuk rüzgarlar son dönemde yerini sert söylemlere bırakmıştı.

Fransa, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Mali'ye yaptırım kararı aldırmaya çalışmış ancak bu girişim Rusya ve Çin tarafından engellenmişti.

Bamako yönetimi de Barkhane Operasyonu'na destek amacıyla oluşturulan Takuba Görev Gücü bünyesinde görevli Danimarkalı askerlerin ülkeye izinsiz girdiğini belirtmiş ve Danimarka'dan askerlerini çekmesini talep etmişti.

Danimarka tarafı ise askerlerin cunta ile imzalanan bir anlaşma karşılığında bölgeye gönderildiğini söylese de daha sonra askerlerini geri çağırmıştı.

Son olarak Fransa Savunma Bakanı Florence Parly de bedeli ne olursa olsun Mali'deki askeri operasyonlarını sonlandıracaklarını duyurmuştu.

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