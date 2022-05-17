Togo, kara sınırlarını 2 yıl sonra açtı
Togo, Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır kapalı tuttuğu kara sınırlarını bugün itibarıyla açtı.
Dakar
Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Gana, Benin ve Burkina Faso ile olan kara sınırlarının 2 yıl aradan sonra açıldığı duyuruldu.
Kara sınırlarını kullanmak isteyenlerin aşı kartı ya da Kovid-19 testi ibraz etmeleri gerektiği kaydedildi.
Togo, salgının patlak vermesiyle kara sınırlarını 20 Mart 2020'de kapatmıştı. Geçen sene yaz aylarından bu yana özellikle Gana sınırının açılması için hükümete baskı yapılıyordu.
Togo'da 1 Mayıs itibarıyla toplam 32 Kovid-19 vakası kayda geçerken, hastalık nedeniyle hiç ölüm yaşanmadı.
Yaklaşık 8,5 milyon nüfuslu ülkede salgının başından bu yana 37 bin 23 vaka tespit edildi ve 273 kişi yaşamını yitirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.