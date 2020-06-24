Euro
7.73
Dolar
6.86
BIST 100
115,207.90
Altın
1,765.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

TİKA'dan Tayland'da 1200 aileye gıda yardımı

TİKA, Tayland'ın güneyinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

Ömer Faruk Yıldız   | 24.06.2020
TİKA'dan Tayland'da 1200 aileye gıda yardımı Fotoğraf: Ömer Faruk Yıldız / AA

Bangkok

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye'nin Bangkok Büyükelçiliği ve Tayland Şeyhülislamlığına bağlı Merkezi İslam Konseyinin (CICOT) koordinasyonunda yapılan yardımı kapsamında ülkenin güneyindeki Songkla kenti ve civarında 1200 aileye temel gıda kolileri dağıtıldı.

CICOT ve yerel yönetim yetkililerinin yardımıyla gerçekleştirilen dağıtıma katılan CICOT Genel Sekreteri ve Tayland-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Üyesi Dr. Surin Palarea, Müslüman toplumuna desteklerinden ötürü TİKA'ya ve Türk Büyükelçiliğine teşekkür etti.

AA muhabirine konuşan Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Evren Dağdelen Akgün, TİKA'nın bölgedeki yardımlarının önemine dikkat çekerek, "Kovid-19'un tüm ülkeleri olumsuz etkilediği bu dönemde Taylandlı dostlarımıza TİKA sayesinde Türkiye'den şefkatle ulaştırdığımız bu yardım için çok mutluyum. Yardımımız, bu zor günlerde coğrafi olarak uzak olsa da Tayland ile aramızdaki bağların kalben daha güçlenmesine vesile oldu." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı
ABD'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 123 bin 500'e yükseldi
Belçika normalleşme döneminde dördüncü aşamaya geçiyor
Vuhan'dan Kovid-19'la ilgili haber yapan Çinli gazeteci tutuklandı
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vakalar arttı

Benzer haberler

TİKA'dan Tayland'da 1200 aileye gıda yardımı

TİKA'dan Tayland'da 1200 aileye gıda yardımı

Dışişleri: O tabelaları sökebilirsiniz ama ümmetin gönlündeki Türkiye sevgisini asla sökemeyeceksiniz

İsrail polisi Kudüs'teki mezarlıkta bulunan TİKA tabelalarını söktü

TİKA Bosna Hersek'in Kovid-19 ile mücadelesine desteğini sürdürüyor

TİKA Bosna Hersek'in Kovid-19 ile mücadelesine desteğini sürdürüyor
TİKA'dan Özbekistan'a Kovid-19'la mücadele için tıbbi malzeme desteği

TİKA'dan Özbekistan'a Kovid-19'la mücadele için tıbbi malzeme desteği
TİKA’dan Güney Sudan’ın Kovid-19 salgınıyla mücadelesine destek

TİKA’dan Güney Sudan’ın Kovid-19 salgınıyla mücadelesine destek