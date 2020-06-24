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Dünya, Koronavirüs

Vuhan'dan Kovid-19'la ilgili haber yapan Çinli gazeteci tutuklandı

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Vuhan kentinden şubatta salgına ilişkin haber yapan Çinli gazeteci Cang Can, toplumda karışıklığa neden olmak suçlamasıyla tutuklandı.

Zehra Ulucak   | 24.06.2020
Vuhan'dan Kovid-19'la ilgili haber yapan Çinli gazeteci tutuklandı

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, babası, Cang'ın Şanghay şehrinde tutuklandığını doğruladı.

Şubat başında gittiği Vuhan'da, Kovid-19 salgını hakkında canlı yayın yapan ve yetkililerin virüse karşı izlediği yöntemi eleştiren bir makale yazan 37 yaşındaki Cang'ın ailesine, cuma günü kızlarının "kavga çıkarma ve sıkıntıya neden olma" iddiasıyla tutuklandığı bildirildi.

Cang'ın tutukluluk halinin, Şanghay'ın Pudong bölgesindeki savcılar tarafından onaylandığı kaydedildi.

Salgının şiddetinin üstünün örtülüp örtülmediğini sorgulamıştı

Şanghay'da ikamet eden Cang, gittiği Vuhan'da tanık olduklarına dair Twitter, YouTube ve diğer sosyal medya platformlarında canlı yayın yapmıştı.

Çin'de, Twitter ve YouTube'un kullanılmasına izin verilmiyor.

Hükümetin virüse karşı insan haklarını ihlal eden önlemler aldığını savunan ve yetkililerin, Vuhan'daki salgına verdiği tepkiyi eleştiren bir makale yazan Cang, yetkililerin, salgının şiddetinin üstünü örtüp örtmediğini sorgulamış ve ana akım medyada uygulanan sansürü dile getirmişti.

Asia News'in haberine göre, Cang, 13 Mayıs'ta yayımlanan son YouTube videosunda, Vuhan'da virüs nedeniyle insanların işlerini kaybetmesinden, yerel taksi şoförlerinin karşılaştığı zorluklardan ve kent sakinlerine polis tarafından gözdağı verildiğinden bahsetmişti.

Vuhan'da 15 Mayıs'ta gözaltına alınan bağımsız gazeteci Cang, memleketi Şanghay'daki Pudong bölge polis merkezine getirilmişti.

Kovid-19'la ilgili sosyal medyada uygulanan sıkı takip

Çin’in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan ve kısa sürede 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılan yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili internet ve sosyal medyada uygulanan sıkı takip, ülkede bu konuda karartma yapıldığı iddialarını gündeme getirmişti.

Hubey eyaletinin Vuhan kentinde salgının ilk ortaya çıkışından itibaren önemli görüntüleri kamuoyuna gizli kamera çekimleriyle aktaran üç Çinli gazeteci de ortadan kaybolmuştu.

Bu gazetecilerden Li Zıhua, kaybolduktan yaklaşık iki ay sonra ortaya çıkmıştı. Polis sorgusunun ardından salgının görüldüğü kritik bölgelerde bulunduğu gerekçesiyle bir karantina merkezinde tutulduğunu anlatan Li, daha sonra yaşadığı yerdeki bir izolasyon merkezine gönderildiğini söylemişti.

Fang Bin ve Çın Çiuşı isimli diğer iki gazetecinin ise nerede olduğu hala bilinmiyor.

Çin'de ilk kez 2019 Aralık'ta yerel bir deniz ürünleri pazarında SARS benzeri bir virüsün ortaya çıktığını, tıp fakültesinden arkadaşlarının yer aldığı mesajlaşma grubunda duyuran Dr. Li Wenliang, Kovid-19 taşıdığı teşhisiyle müşahede altında tutulduğu hastanede, 6 Şubat'ta yaşamını yitirmişti.

Vuhan'da bir hastanede görev yapan Li, mesajlaşma grubundaki paylaşımında, yeni tip koronavirüsten etkilenen 7 hastanın karantinaya alındığını belirterek salgın tehlikesine dikkati çekmişti. Vuhan polisi, söz konusu paylaşımın ardından Li hakkında "dedikodu yaymak" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

Çin'de şimdiye kadar 83 bin 430 kişide Kovid-19'a rastlanırken, virüs nedeniyle 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti.

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