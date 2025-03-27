TİKA'dan Saraybosna'daki tarihi Hünkar Camisi'nde yüzlerce çocuğa iftar
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Osmanlı mirası tarihi Hünkar Camisi'nde yüzlerce çocuğa iftar verdi.
Saraybosna
Hünkar Camisi'nde düzenlenen iftar programına hafız çocukların yanı sıra Boşnak ve Türk çocuklar ile TİKA Başkanı Serkan Kayalar, TİKA Saraybosna Koordinatörü Erdinç Işık, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Bosna Hersek İslam Birliği yetkilileri katıldı.
TİKA, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Osmanlı mirası tarihi Hünkar Camisi'nde yüzlerce çocuğa iftar verdi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) March 27, 2025
AA Muhabiri İsmail Özdemir detayları aktardı https://t.co/zAINYKukcV pic.twitter.com/XYTGaJBxr4
Cami içerisinde yere serilen sofralara oturan çocuklara TİKA tarafından hazırlanan iftarlıklar ikram edildi.
TİKA Başkanı Kayalar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Saraybosna'da ramazanı idrak etmenin bir ayrıcalık olduğunu söyledi.
Hünkar Camisi'nin TİKA tarafından restore edildiğini aktaran Kayalar, şöyle konuştu:
"Böylesine bir camide birçoğu mektep ve hafızlık öğrencisi pırıl pırıl gençlerle bir araya gelmek, iftarımızı açmak, ramazanın manevi iklimini solumak bizim için bir ayrıcalık. Bizler çok mutluyuz, inşallah Rabbim bu kardeşlerimizin bahtını açık eder. TİKA olarak biz de onlar için çalışmaya devam edeceğiz."
İftar sonrasında çocuklar cami içerisine kurulan sofraları kaldırdı. İlahi seslendiren çocuklara TİKA tarafından hazırlanan bayram hediyeleri verildi.
Kayalar ve beraberindekiler, iftar organizasyonundan sonra donatımı TİKA tarafından yapılan Başçarşı Kültür Sanat Topluluğu Çalışma Salonu'nun açılışını gerçekleştirdi.