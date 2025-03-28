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Dünya, Ramazan 2025

Suriye’nin başkenti Şam’da Ramazan Bayramı hazırlıkları başladı

Suriye’nin başkenti Şam’da Ramazan Bayramı hazırlıkları başladı.

28.03.2025 - Güncelleme : 28.03.2025
Suriye’nin başkenti Şam’da Ramazan Bayramı hazırlıkları başladı

Şam
Suriye’nin başkenti Şam’da Ramazan Bayramı hazırlıkları başladı. Bayram hazırlıklarında çarşı ve pazarlar hareketlenirken, özellikle tatlıcılar ve giyim mağazalarında yoğunluk yaşanıyor. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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