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Dünya

TİKA'dan koronavirüsle mücadelede Tunus'a tıbbi destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye destek olmak amacıyla Tunus'ta bir hastaneye tıbbi görüntüleme sistemi hibe etti.

Enes Canlı   | 10.04.2020
TİKA'dan koronavirüsle mücadelede Tunus'a tıbbi destek Fotoğraf: Yassine Gaidi/AA

Ankara

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Tunus Koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, başkentteki Aryana bölgesinde yer alan Abderrahman Memi Kalp ve Göğüs Hastalıkları Üniversite Hastanesi, Tunus Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs hastalarının tedavisi için belirlendi. 

TİKA, söz konusu hastaneye "radyolojik görüntüleme sistemi, DXR düz panel dedektör ve bir adet kuru lazer repografik yazıcı" bağışlayarak Tunus'un Kovid-19'la mücadelesine destek oldu.

Projeyle "hastanenin günlük radyolojik görüntüleme kapasitesinin iki katına çıkarılması, çekilen görüntülerin kablosuz aktarımının sağlanması, bu sayede hastalığın sağlık personeline bulaşma riskinin azaltılması, hastaların tedavisinde zaman kazanılması ve taşınabilir sistemle yoğun bakım ünitesindeki hastaların da radyolojik görüntülemesinin yapılabilmesinin hedeflendiği" paylaşıldı.

Salgına karşı uluslararası dayanışma

TİKA Tunus Koordinatörü Saliha Tuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 pandemisiyle mücadelede başarıya ancak uluslararası dayanışmayla ulaşılabileceğini belirterek, Tunus’a bu kapsamda katkı sağlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Türkiye’nin Tunus halkı ve devletiyle dayanışmaya devam edeceğini vurgulayan Tuna, cerrahi maske, tulum ve önlük gibi koruyucu tıbbi malzemenin üretimine destek sağlamak üzere Tunus Ulusal Zanaatlar Ofisi ile ortak bir projenin hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade etti.

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