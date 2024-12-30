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Dünya

TİKA'dan Güney Sudan'da 250 yetime gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Güney Sudan'ın başkenti Juba'da 250 yetimin kaldığı vakfa gıda yardımında bulundu.

Ahmed Satti  | 30.12.2024 - Güncelleme : 30.12.2024
TİKA'dan Güney Sudan'da 250 yetime gıda yardımı Fotoğraf: TİKA

Sudan

İslam ve Pozitif Bilimler Vakfı'nda düzenlenen dağıtım programına, Türkiye'nin Juba Büyükelçisi Metin Ergin, Ticaret Müşaviri Uğur Uzunay, TİKA Koordinatörü Abdullah Sarı katıldı.

Büyükelçi Ergin, burada yaptığı konuşmada, Türk halkının Güney Sudanlı kardeşlerine elini uzatmaya ve zor dönemlerinde onlara yardım etmeye çalıştığını söyledi.

Vakfa ve müdürüne yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür eden Ergin, "Küçük bir katkımız olsa ne mutlu bize." dedi.

Güney Sudan, 2011'deki referandumun ardından Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını kazandı. Genç ülke, ekonomik krizler ve iç savaşlar nedeniyle henüz istikrara kavuşamadı.

Sudan'daki savaş da ülkenin ana kaynaklarından biri olan petrolün ihracatından 3'te 2 oranında bir düşüşe sebep oldu. Bu, ülkedeki var olan ekonomik krizi daha da derinleştirdi.

TİKA Juba Program Koordinasyon Ofisi, 2017 yılından beri Güney Sudan'da faaliyet yürütüyor.

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