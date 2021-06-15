Euro
10.40
Dolar
8.58
BIST 100
1,447.06
Altın
1,864.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

TİKA'dan Afgan kadınlarına meslek edindirme kursu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde kadınlara yönelik biçki, dikiş ve elbise tasarımı eğitim merkezi kuruldu.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 15.06.2021
TİKA'dan Afgan kadınlarına meslek edindirme kursu

Afghanistan

TİKA Herat Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Herat Kadın Ticaret ve Sanayi Odasına ait mekanın, merkezin ihtiyaçlarına yönelik tadilattan geçirilerek meslek kurslarının icrasıyla ilgili gerekli donanım sağlandı.

Oda bünyesinde faaliyete başlayan merkezde terzilik meslek kurslarıyla pek çok ev kadınına iş imkanları temin edilerek kadınların hem kendilerine ve çocuklarına hem de topluma katkıda bulunmaları sağlanacak.

Proje kapsamında meslek sahibi olacak kadınlar, ordu ve resmi kurum üniformaları dikiminin yanı sıra diğer bazı kuruluşların da taleplerine muhatap olarak meslekleriyle ilgili çalışma fırsatı bulacak.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'la mücadele kapsamında 35 milyon doz aşı yapıldı
İşçi ve memurların Kovid-19'a karşı aşılanmasına başlandı
Bodrum'da Kovid-19 aşısı olmak isteyen vatandaşlar hastanede yoğunluğa neden oldu
Fransa'da son 24 saatte 689 Kovid-19 vakası tespit edildi
Sağlık Bakanı Koca: Hedeflediğimizden 92 bin 494 doz daha fazla aşı yaptık

Benzer haberler

TİKA'dan Afgan kadınlarına meslek edindirme kursu

TİKA'dan Afgan kadınlarına meslek edindirme kursu

Türk Kızılaydan Afganistan'da Kovid-19 hastalarına oksijen tüpü desteği

Afganistan'ın kuzeyindeki Sayyad ilçesi Taliban'ın kontrolüne geçti

NATO: Türkiye, ABD gibi NATO ülkeleri Afganistan için diyalog halinde

NATO: Türkiye, ABD gibi NATO ülkeleri Afganistan için diyalog halinde
TİKA’nın Gürcistan'da sosyal merkez bünyesinde kurduğu sera ilk meyvelerini verdi

TİKA’nın Gürcistan'da sosyal merkez bünyesinde kurduğu sera ilk meyvelerini verdi
Afganistan’da Taliban'ın yayılması hız kazandı

Afganistan’da Taliban'ın yayılması hız kazandı