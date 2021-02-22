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Dünya

TİKA, Lübnan Üniversitesine 3 modern stüdyo kazandırdı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Lübnan Üniversitesinin Trablusşam kentindeki Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesinde kurulan 3 yeni modern stüdyo hizmete açıldı.

Mahmut Geldi   | 22.02.2021
TİKA, Lübnan Üniversitesine 3 modern stüdyo kazandırdı

Beyrut

TİKA'nın Lübnan Üniversitesine kazandırdığı modern ekipmanlarla donatılmış 3 stüdyo, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl'ın yanı sıra TİKA Beyrut Ofisi Koordinatörü Orhan Aydın, Beyrut Askeri Ataşesi Albay Bayram Büyan, Güvenlik Müşaviri Albay Yavuz Taşdemir ve Beyrut Yunus Emre Enstitüsü Müdürü İbrahim Furkan Özdemir'in katıldığı törenle yetkililere teslim edildi.

TİKA Beyrut Ofisi Koordinatörü Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trablusşam'daki Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesine teslim edilen stüdyolarda, seslendirme ve kurgulamaya imkan sağlayacak bir ses kayıt stüdyosunun yanı sıra, video montaj, video kurgu, animasyon ve film yapımlarının gerçekleştirebileceğini söyledi.

Eğitim alanında bu projeye ek olarak Lübnan Üniversitesinin ülkenin güneyindeki Sayda kentinde bulunan Teknoloji Fakültesine elektronik-mekanik üretim laboratuvarı kurulumu projesi gerçekleştirdiklerini aktaran Aydın, "Lübnan'ın en büyük teknik okulu olan Minye Deir Amar Teknik Enstitüsünün Robotik ve Otomatizasyon bölümlerine programlama ve elektrik-elektronik eğitimlerinin verileceği 2 laboratuvar kurma çalışmalarımızı başlattık." dedi.

Aydın, eğitimin yanı sıra modern tarım ve hayvancılık uygulamalarını içeren üretim projeleri, istihdam sağlamaya yönelik projeler ile sağlık, sosyal altyapıların geliştirilmesi ve kapasite artırımı gibi projelere de aralıksız olarak Lübnan genelinde ayrım yapmaksızın devam ettiklerini kaydetti.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizi yaşıyor.

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