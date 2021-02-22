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Dünya

Fransa 2020'de AB'de en fazla dış ticaret açığı veren ülke oldu

Fransa, 82,5 milyar avro ile geçen yıl Avrupa Birliği üyeleri arasında en fazla dış ticaret açığı veren ülke olarak kayıtlara geçti.

Alaattin Doğru   | 22.02.2021
Fransa 2020'de AB'de en fazla dış ticaret açığı veren ülke oldu

Paris

Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, Fransa 2020'de 82,5 milyar avro dış ticaret açığı verdi. Fransa'yı, 18,7 milyar avro ile Romanya takip etti.

Fransa'da Başbakanlığa bağlı France Strategie özerk kurumu danışmanlarından Nicolas Meilhan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bu rakamın (82,5 milyar avro) muhtemelen AB tarihinde üye bir ülke tarafından kaydedilen en büyük dış ticaret açığı olduğunu belirtti.

Meilhan, "Dış ticaret açığının düşürülmesinin niye ulusal öncelik olmadığını anlayamadım." ifadesini kullandı.

Almanya, 182,4 milyar avro dış ticaret fazlası verdi

Bu arada, geçen yıl Almanya 182,4 milyar avro, İrlanda 71 milyar avro ve Hollanda 67,9 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan daralma sonucu GSYH, geçen yıl yüzde 8,3 azalırken, ülke ekonomisi, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük daralmayı kaydetmiş oldu.

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