Euro
7.51
Dolar
6.97
BIST 100
99,127.26
Altın
1,732.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

TİKA, Kovid-19 salgını nedeniyle Arnavutluk'ta yardım dağıtıyor

TİKA,Kovid-19 salgını ile ramazan ayının başlaması nedeniyle Arnavutluk'ta ihtiyaç sahibi ailelere 3 bin 500 adet yardım paketi ulaştırıyor.

Fatjon Cuka,Dzihat Aliju   | 24.04.2020
TİKA, Kovid-19 salgını nedeniyle Arnavutluk'ta yardım dağıtıyor Fotoğraf: Olsi Shehu/AA

Tiran

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ramazan ayının başlaması nedeniyle Arnavutluk'ta ihtiyaç sahibi ailelere 3 bin 500 adet yardım paketi ulaştırıyor. 

Gıda maddelerinden oluşan 350 yardım paketinin dağıtımı başkent Tiran ve çevresinde yaşayan Roman ve Mısırlı ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Ülkedeki Roman ve Mısırlı toplumunun temsilcisi ile Arnavutluk'un Avrupalılaşma ve Entegrasyon Partisi Başkanı Rivelino Cuno, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardımların ihtiyaç sahiplerine verildiğini söyledi.

İhtiyaç sahibi ailelere önceki günlerde de yardım yaparak bir yükümlülüğü yerine getirdiklerini ve çok memnun olduklarını söyleyen Cuno, "Bazı ailelerin günlerce evinde ekmek bulunmamış ve biz bugün bu yardımları sağladık. TİKA ve Türk kurumları bu katkıları sağlayarak ihtiyaç sahibi ailelerin yanında bulundular." diye konuştu.

TİKA gelecek günlerde de Arnavutluk genelinde ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra yetimlere toplamda 3 bin 500 adet yardım paketi dağıtacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 289'a çıktı
Bilim insanlarından Kovid-19'un belirli hücreleri hedef aldığını gösteren araştırma
Koronavirüs Korkusu Ölçeği araştırması: Gençler de en az yaşlılar kadar korkuyor
Meslek lisesinde sağlıkçılar için 'video larinkosgop' cihazı üretildi
Koronavirüsle mücadelede 'ozon gazı' önerisi

Benzer haberler

Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 289'a çıktı

Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 289'a çıktı

Bilim insanlarından Kovid-19'un belirli hücreleri hedef aldığını gösteren araştırma

Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'dan kuruluş yıl dönümü mesajı

Koronavirüs Korkusu Ölçeği araştırması: Gençler de en az yaşlılar kadar korkuyor

Koronavirüs Korkusu Ölçeği araştırması: Gençler de en az yaşlılar kadar korkuyor
Rusya Merkez Bankası faiz indirdi

Rusya Merkez Bankası faiz indirdi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 61 bin hocamız resmi olarak Vefa Sosyal Destek Gruplarında çalışıyor

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 61 bin hocamız resmi olarak Vefa Sosyal Destek Gruplarında çalışıyor