Euro
7.51
Dolar
6.97
BIST 100
99,127.26
Altın
1,732.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Vietnam'da siyah kedileri öldürüp 'Kovid-19'a çare diye yiyorlar' iddiası

Vietnam'da öldürülen siyah kedilerin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) çare diye pişirilen etinin macun haline getirilerek tüketildiği öne sürüldü.

Emel Gözellik   | 24.04.2020
Vietnam'da siyah kedileri öldürüp 'Kovid-19'a çare diye yiyorlar' iddiası

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

The No To Dog Meat (Köpek Etine Hayır) Vakfından yapılan açıklamada Vietnam'da siyah kedilerin, koronavirüse çare oldukları gerekçesiyle kaynatılıp macun haline getirildiği belirtildi.

Köpek ve kedi eti ticaretine karşı mücadele eden vakıftan yapılan açıklamada ülkede siyah kedilerin öldürüldüğü, derilerinin soyulduğu, güneşte kurutulduktan sonra kaynatıldığı belirtilerek, bu işlemlerden sonra elde edilen macun kıvamına yakın sıvının koronavirüse çare olduğu gerekçesiyle insanlar tarafından tüketildiği öne sürüldü.

Bu işlemin genelde başkent Hanoi'de yapıldığı ve elde edilen sıvının internettende satıldığı ifade edildi.

Vakfın kurucusu Julia de Cadenet, dünyada insanların Kovid-19 salgınından korktuğunu belirterek, bu hastalığa "çare" kisvesi altında savunmasız hayvanların öldürülmesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Julia de Cadenet, köpek, kedi ve egzotik hayvan eti tüketiminin Vietnam'da hala çok yaygın olduğunu ifade etti.

Vaka sayısının 268 olduğu belirtilen Vietnam'da şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bilim insanlarından Kovid-19'un belirli hücreleri hedef aldığını gösteren araştırma
Koronavirüs Korkusu Ölçeği araştırması: Gençler de en az yaşlılar kadar korkuyor
Meslek lisesinde sağlıkçılar için 'video larinkosgop' cihazı üretildi
Koronavirüsle mücadelede 'ozon gazı' önerisi
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 93 arttı

Benzer haberler

Bilim insanlarından Kovid-19'un belirli hücreleri hedef aldığını gösteren araştırma

Bilim insanlarından Kovid-19'un belirli hücreleri hedef aldığını gösteren araştırma

Koronavirüs Korkusu Ölçeği araştırması: Gençler de en az yaşlılar kadar korkuyor

Bundesliga'da futbolcuların maske ile sahaya çıkma olasılığı inceleniyor

Vietnam'da siyah kedileri öldürüp 'Kovid-19'a çare diye yiyorlar' iddiası

Vietnam'da siyah kedileri öldürüp 'Kovid-19'a çare diye yiyorlar' iddiası
IKBY'de sokağa çıkma yasağı 1 Mayıs'a kadar uzatıldı

IKBY'de sokağa çıkma yasağı 1 Mayıs'a kadar uzatıldı
Ramazanın mukabele geleneği Selimiye'den canlı yayınla sürdürülüyor

Ramazanın mukabele geleneği Selimiye'den canlı yayınla sürdürülüyor