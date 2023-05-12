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Dünya

TİKA işbirliğinde Bosna Hersekli arama-kurtarma ekipleri eğitim görüyor

Bosna Hersek genelindeki arama-kurtarma ekipleri, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğinde başkent Saraybosna'da düzenlenen eğitime katıldı.

Vesna Besic, Lejla Biogradlija  | 12.05.2023 - Güncelleme : 12.05.2023
TİKA işbirliğinde Bosna Hersekli arama-kurtarma ekipleri eğitim görüyor Fotoğraf: Denis Zuberi/AA

Saraybosna

TİKA, Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) ve Ankara Arama Kurtarma (ANSAR) tarafından 13 Mayıs'a kadar devam edecek eğitim, arama-kurtarma ve ilk yardım konularını kapsıyor.

TİKA Bosna Hersek Koordinatörü Erdinç Işık, TİKA'nın 2017'den bu yana bu tarz eğitimler düzenlediğini anımsatarak "Bu yıl, arama-kurtarma ve sağlık ekiplerini bir araya getirdik. Eğitime Bosna Hersek genelinden 60 kişi katılıyor." dedi.

Bosna Hersek'te arama kurtarma alanında 200 kişiye eğitim verildiğini söyleyen Işık, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde bu tarz eğitimlerin ne denli büyük önem taşıdığının görüldüğünü belirtti.

"Eğitimlerde öğrendiklerimizi Türkiye'de uyguladık"

Eğitim kapsamında ekipler, bugün depremden etkilenen bir binada arama-kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Türkiye'deki arama-kurtarma çalışmalarına da katılan Novi Grad Arama Kurtarma Ekip Lideri Fahrudin Dobraca, Türkiye'den edindikleri tecrübeyle eğitim ve tatbikatlara devam ettiklerini ifade ederek Bosna Hersek'teki ekiplerin güçlenmesi için çalıştıklarını söyledi.

Dobraca, Türkiye'de 10 kişinin enkazdan sağ çıkarılmasını sağladıklarını anlattı.

Bir diğer arama kurtarma ekibinden Belma Mahmic de Türkiye'deki arama-kurtarma faaliyetlerine katıldığını belirterek "Bu tarz eğitim ve tatbikatlar sayesinde Türkiye'de önemli işler yaptık. Daha önceden öğrendiklerimizi uyguladık. Tabii tek fark, işin içine duyguların girmesi oluyor." diye konuştu.

Eğitimci Ömer Ünal, 2017'den bu yana Bosna Hersek'teki eğitimlere geldiğini ve eğitimlerin amacının işbirliği ve kapasiteyi artırmak olduğunu kaydetti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Bosna Hersek'ten 234 kişiden oluşan 13 ekip, deprem bölgesine ulaşmış ve arama-kurtarma çalışmalarına katılmıştı.

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